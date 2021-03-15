أسعار الجملة في السعودية ترتفع 7.3 % خلال فبراير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ارتفع معدل أسعار الجملة في المملكة العربية السعودية خلال فبراير الماضي بنحو 7.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2020.

المنتجات المعدنية والآلات

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن قسم المنتجات المعدنية والآلات والمعدات تصدر بارتفاعه بنسبة 14.9 في المائة.

كما ارتفع قسم الخامات والمعادن بنسبة 13.6 في المائة، تلاه قسم منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 13.2 في المائة.

المنتجات الغذائية والمشروبات

وسجلت المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعًا بنسبة 10.7 في المائة، فيما تراجع قسم السلع القابلة للنقل بنسبة 1.9 في المائة.



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