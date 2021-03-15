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أسعار الجملة في السعودية ترتفع 7.3 % خلال فبراير

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شكرا لقرائتكم أسعار الجملة في ترتفع 7.3 % خلال فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

أسعار الجملة في السعودية ترتفع 7.3 % خلال فبراير

أسعار الجملة في السعودية ترتفع 7.3 % خلال فبراير

متابعات الخليج 365 - الرياض


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ارتفع معدل أسعار الجملة في المملكة العربية السعودية خلال فبراير الماضي بنحو 7.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2020.

المنتجات المعدنية والآلات

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن قسم المنتجات المعدنية والآلات والمعدات تصدر بارتفاعه بنسبة 14.9 في المائة.

كما ارتفع قسم الخامات والمعادن بنسبة 13.6 في المائة، تلاه قسم منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 13.2 في المائة.

المنتجات الغذائية والمشروبات

وسجلت المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعًا بنسبة 10.7 في المائة، فيما تراجع قسم السلع القابلة للنقل بنسبة 1.9 في المائة.


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