البحرين تدين اعتداءات مليشيا الحوثي : عمل إرهابي جبان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - واس

اسمع الخبر

أدانت مملكة البحرين، إطلاق مليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، طائرة مفخخة على مدينة خميس مشيط، ووصفته بأنه عمل إرهابي جبان يستهدف المدنيين وينتهك القانون الدولي الإنساني.

المنامة تدعم الرياض

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف بلادها وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها.

رسالة للمجتمع الدولي

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة تلك الاعتداءات الحوثية المتواصلة على المدن والمنشآت والمدنيين في المملكة.

شارك الخبر