الخثلان: شعبان زمن من الأزمنة لا علاقة له بقبض الأرواح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي

اسمع الخبر

رد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على ما يتردد بكثرة الموت وقبض الأرواح في شهر شعبان.

وقال الشيخ سعد الخثلان إنه لم يثبت شيء عن النبي ﷺ وشعبان كغيره زمن من الأزمنة لا أعرف أنه ورد بخصوص شعبان شيء أو أنه يكثر فيه الموت أو قبض الأرواح إنما هو كسائر أوقات السنة، وقال تعالى”(وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)”.

فضل صيام شهر شعبان

وأضاف الشيخ الخثلان، خلال حديثه في برنامج “منارات الهدى” : لا يثبت في فضل شعبان شيء عن النبي ﷺ إلا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ» رواه البخاري ومسلم.

وقال الشيخ الخثلان إنه يستحب الإكثار من صيام النافلة في شهر شعبان اقتداءً بالنبي ﷺ.

شارك الخبر