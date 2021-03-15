السعودية | صنعه شباب سعوديون.. شاهد روبوتا يعزف على البيانو

شكرا لقرائتكم صنعه شباب سعوديون.. شاهد روبوتا يعزف على البيانو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نجح 3 شبان سعوديون جمعهم العشق للموسيقى والتقنية من الأحساء - شرق السعودية - بابتكار روبوت عبارة عن أيدٍ تعزف على آلة موسيقية صوتية وترية، والتي تعرف بـ"البيانو" اختصاراً لكلمة بيانوفور.

أحمد الحاجي قائد فريق "روبو هجر"، قال في حديثه لـ"العربية.نت": "بدأ اهتمامي في هذا المجال منذ الصغر، وجمعتُ أبرز المهتمين في الابتكار في الفريق للعمل، وبدأنا بخطة لإنجاز المشروع في وقت قصير، وكل شخص بدأ بالعمل على قطع معينة حتى استطعنا إنتاج آلة Pianist Robot الخاصة بالعزف على البيانو".

وأضاف: "كثير من التحديات وجهناها أثناء التصنيع، الأولى أن كل فرد يعمل في منطقة مختلفة، الثانية قلة المصادر المتاحة التي من الممكن أن نستفيد منها، سواء في التصميم أو في الطريقة التي استخدمناها والطريقة التي عملنا بها، أو القطع الإلكترونية وتحديات البرمجة، وبالرغم من ذلك تمكنا من العمل بطريقة تجعل الآلة سهلة للتحديث المستقبلي، ومبتكرة بحيث لا تؤثر على حجم الجهاز ومساحته، وحرصتُ على الإنجاز والمواصلة ليتم العمل بشكل كامل".

وعلق زميله مرتضى الناصر: "نحن ثلاثة أشخاص باشرنا إنجاز هذا المشروع، وأحمد الحاجي هو قائد الفريق وصمم الدوائر الإلكترونية، وأنا عملت على البرمجة والمسؤول عن وضع المعزوفات، وزميلي أحمد القنبر مسؤول عن التصميم الثلاثي الأبعاد، وتحريك الأصابع للرجل الآلي، وروح التعاون جعلنا ننجز في وقت قصير جداً".

وتابع: "حاولنا في عملنا أن نوصل فكرة وهي أن الإلكترونيات والفن قابلة للدمج مع بعضها البعض، وهذا المشروع يعتبر ضخماً جداً بعملنا كأفراد مجتمع سعوديين، وبدورنا نشجع المجتمع ونوصل رسالة بأن السعودي والشاب الأحسائي لديه قدرات فذة".