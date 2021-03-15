اعترض السيارات أمام الإشارة الحمراء.. المرور يُلقي القبض على قائد مركبة مخالف بجدة

أوضح المرور السعودي، أنه تم القبض على قائد مركبة اعترض السيارات أمام الإشارة الحمراء في مدينة جدة.

وذكر المرور- عبر تويتر- أنه تفاعل مع بلاغ من أحد المواطنين: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقال المواطن في بلاغه إن قائد مركبة من نوع هيونداي أزيرا أبيض، اعترض المركبات أمام الإشارة الحمراء عند تقاطع شارع التحلية مع شارع الأربعين في حي الصفا بجدة.

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