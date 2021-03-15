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الأرصاد: رياح نشطة وعوالق ترابية وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة الإثنين

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الرياض - محمد عبدالله - مصحوبة برؤية متدنية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة وعوالق ترابية بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط للرياح السطحية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق نجران «حبونا، بدر الجنوب، ثار، خباش، نجران، يدمة» وعسير «بيشة، تثليث» والقصيم «البكيرية، المذنب، النبهانية، الرس، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة» وحائل «الحائط، شنان، بقعاء، حائل، سميراء» تشهد عوالق ترابية مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية.

وهناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في الرؤية على مناطق مكة المكرمة «العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة، الخرمة، الموية، تربة، رنية» والرياض «الدوادمي، العاصمة الرياض، الرين، القويعية، المزاحمية، عفيف» والقصيم «الأسياح، البكيرية، البدائع، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء».

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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