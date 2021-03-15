«الجهني» يتوقع هطول أمطار أكثر في شهر رمضان مقارنة بالأعوام السابقة

أوضح الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني، أن رمضان هذا العام سيشهد هطول أمطار أكثر من الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أماكن تمركزها بالمملكة.

وقال الجهني- عبر تويتر- إن شهر رمضان هذا العام سوف يكون أكثر أمطارًا مقارنة بالأعوام الماضية، وسوف تتركز قوتها على المنطقة الوسطى عمومًا، والشرقية كذلك، ومرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة.

يُذكر أن أمس الأحد، هو الأول من شهر شعبان، ومن المتوقع أن يكون بداية رمضان 11/12 أبريل المقبل.

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