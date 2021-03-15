السديس يوصى بإنشاء موسوعة ورقية ورقمية لنشر الوسطية وتترجم بمختلف اللغات

أوصى الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في محاضرته عن الوسطية والاعتدال بإنشاء موسوعة متكاملة ورقية ورقمية للوسطية والاعتدال وتترجم وتنشر بمختلف اللغات.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات برنامج سفراء الوسطية (فِكر) الذي تقيمه جامعة طيبة، وقال: إن من شأن مثل هذه التوصيات بإنشاء موسوعة رقمية متكاملة ونشر منهج الوسطية من مصادر موثوقة يعم نفعها كل الشرائح وأن تكون منهلاً موثوقاً لطلاب العلم، ومن أراد الاستزادة من العلم الشرعي النافع من مصادر مأمونة لا سيما وإن كانت بإشراف جهات مختصة، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تذلل كل الصعاب والمعوقات في نشر منهج الوسطية والاعتدال، سائلًا الله العلي القدير للجميع دوام التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.