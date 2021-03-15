الحصيني يوضح طقس الساعات المقبلة: أمطار خفيفة وارتفاع في درجات الحرارة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس خلال الـ36 ساعة المقبلة (من مساء اليوم الإثنين حتى مساء الثلاثاء).

وأشار الحصيني- عبر تويتر- إلى هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء ما بين حائل والقصيم وشمال الرياض والصمان وشمال الشرقية ومرتفعات عسير والباحة والطائف، تمتد إلى الكويت وعمان.

وأضاف الحصيني، أن هناك رياحًا مثيرة للغبار، وارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق «الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل»، مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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