خلال الأسبوع الماضي.. ضبط 22 مخالفة  لتطبيق الإجراءات الاحترازية بأضم

رصدت بلدية محافظة أضم ٢٢ مخالفة تمثلت في عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك خلال الحملة التي نفذتها البلدية على عدد من المحال التجارية بالمحافظة.

وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين تخزين لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل سكن عمالة بأحد المطاعم، وإغلاق المطعم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ومصادرة لحوم تظهر عليها علامات الفساد بأحد الملاحم وتخزين خضراوات ودجاج بأحد المحلات بطريقه غير صحيحة، إلى جانب ضبط عدة مخالفات عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية .

وأوضح رئيس بلدية محافظة أضم المهندس عمر بن أحمد الزهراني، أن البلدية نفذت خلال الأسبوع الماضي 124 جولة على المحلات التجارية للتأكد من التزامها بالبروتوكولات الوقائية، مؤكدًا استمرارية الحملات لتطبيق العقوبات على المحلات التي لا تلتزم بالإجراءات الوقائية.