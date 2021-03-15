الإطاحة بـ4 مواطنين تحرشوا بفتاتين في أحد المجمعات التجارية بالطائف

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على 4 مواطنين لتحرشهم بفتاتين في أحد المجمعات التجارية في محافظة الطائف.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله قيام فتاتين في أحد المجمعات التجارية في محافظة الطائف بتوثيق مجموعة من الأشخاص وهم يتحرشون بهما بألفاظ وإشارات خادشة للحياء مما يعد مخالفة لنظام جريمة التحرش.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف تمكنت من تحديد هوية الأشخاص والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وتم إيقافهم واتُخِذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.