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«السعودية للكهرباء»: ليس لنا توجه لرعاية الأندية الرياضية ونحاول الاستفادة من ملاعبنا

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الرياض - محمد عبدالله - يتم إتاحتها للأكاديميات لفترة محدودة

أكدت الشركة للكهرباء، عدم وجود توجه لديها للدخول في رعاية الأندية خلال الفترة الحالية.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت الشركة: تؤكد السعودية للكهرباء أنه لا يوجد لديها حاليا توجّه لرعاية الأندية الرياضية.

وأشارت إلى أن ما يتم حالياً هو دراسة إتاحة ملاعب أندية الشركة لاستخدام الأكاديميات الرياضية ولمدد محدودة؛ بما يعود بالفائدة المشتركة للأكاديميات وأبناء منسوبي الشركة الموهوبين رياضياً.

وكان بعض المغردين قد تداولوا خبرًا عن توقيع أحد الأندية الرياضية الشهيرة عقد رعاية مع الشركة السعودية للكهرباء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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