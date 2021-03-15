«السعودية للكهرباء»: ليس لنا توجه لرعاية الأندية الرياضية ونحاول الاستفادة من ملاعبنا

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، عدم وجود توجه لديها للدخول في رعاية الأندية الرياضية خلال الفترة الحالية.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت الشركة: تؤكد السعودية للكهرباء أنه لا يوجد لديها حاليا توجّه لرعاية الأندية الرياضية.

وأشارت إلى أن ما يتم حالياً هو دراسة إتاحة ملاعب أندية الشركة لاستخدام الأكاديميات الرياضية ولمدد محدودة؛ بما يعود بالفائدة المشتركة للأكاديميات وأبناء منسوبي الشركة الموهوبين رياضياً.

وكان بعض المغردين قد تداولوا خبرًا عن توقيع أحد الأندية الرياضية الشهيرة عقد رعاية مع الشركة السعودية للكهرباء.