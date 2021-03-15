شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين 15 مارس 2021، في البنوك وفي البنك المركزي.



وزاد سعر الجنيه المصري مقابل الدولار واليورو والإسترليني، وظل ثابتا أمام الدرهم الإماراتي، وتراجع مقابل الدينار الكويتي.

وانخفض سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري قرشا واحدا إلى 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، مقابل 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) استقر سعر الريال عند 4.14 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) زاد سعر الريال السعودي إلى 4.14 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، مقابل 4.13 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

ويأتي ذلك بينما تشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

ونجحت مصر في تحقيق أرقام إيجابية خلال شهور كورونا الصعبة، ممثلة بنمو الاقتصاد المحلي وتحسن نسب البطالة في السوق المحلية.

والأربعاء الماضي، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدفع من التفاؤل بالإصلاحات والنمو الاقتصادي.

وقالت فيتش إن تصنيف مصر والنظرة المستقبلية مدعومان بسجلها على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الآونة الأخيرة.

وتوقعت فيتش أن تسجل مصر نموا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% بنهاية السنة المالية في يونيو/ حزيران 2021.

وتوقعت فيتش زيادة هامشية لعجز ميزان المعاملات الجارية في السنة المالية 2021-2022.

جدير بالذكر أن معدل الفقر في مصر انخفض إلى 29.7 % في السنة المالية 2019-2020 من 32.5 % في 2017-2018.

انخفض متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء و15.74جنيه للبيع، أمس.

وتراجع سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري 3 قروش إلى 18.68 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع، مقابل 18.71 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع، أمس الأحد.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 21.76 جنيه للشراء و21.91 جنيه للبيع، مقابل 21.83 جنيه للشراء و21.98 جنيه للبيع، أمس.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

في حين زاد متوسط سعر الدينار الكويتي لدى المركزي إلى 51.76 جنيه للشراء و52.11 جنيه للبيع، مقابل 51.73 جنيه للشراء، ونحو 52.08 جنيه للبيع، أمس.