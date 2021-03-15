السوق المالية توافق على طرح وحدات صندوق البلاد المتنوع بالريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ “شركة البلاد للاستثمار” على طرح وحدات “صندوق البلاد المتنوع بالريال” طرحًا عامًا.

وأوضحت هيئة السوق أنه يجب ألّا ينظر إلى موافقتها على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

يذكر أن مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أغلق بالأمس مرتفعًا 76.82 نقطة ليقفل عند مستوى 9664.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.4 مليار ريال.

الأسهم المتداولة:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 445 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 48 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، ووفرة، ومتطورة، وعذيب للاتصالات، وإسمنت تبوك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات البحر الأحمر، وسابتكو، والأندلس، وتكوين، وباتك فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00% و 4.13%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وزين السعودية، ومتطورة، وإعمار هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، والمصافي، والإنماء، وزين السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

المؤشر نمو:

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) منخفضًا 391.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23783.31 نقطة، وبتداولات بلغت 37 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 370 ألف سهم تقاسمتها 1274 صفقة.

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