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أمن الدولة تستعيد ذكرى 4 أبطال استشهدوا في مواجهة مطلوبين بالدمام

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شكرا لقرائتكم أمن الدولة تستعيد ذكرى 4 أبطال استشهدوا في مواجهة مطلوبين بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

أمن الدولة تستعيد ذكرى 4 أبطال استشهدوا في مواجهة مطلوبين بالدمام

انتهت بالقضاء على كافة أفراد الفئة الضالة
أمن الدولة تستعيد ذكرى 4 أبطال استشهدوا في مواجهة مطلوبين بالدمام

متابعات الخليج 365 - الرياض


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نشرت رئاسة أمن الدولة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، صورًا لمجموعة من الأبطال الذين استشهدوا في مواجهة عدد من المطلوبين في الدمام عام 1426هـ.

مواجهة مطلوبين

وقالت رئاسة أمن الدولة، في التغريدة: “في مطلع شهر شعبان من عام ١٤٢٦هـ، خلال مواجهة أمنية استمرت لأكثر من (٤٨) ساعة لعدد من المطلوبين أمنيًا تحصنوا داخل أحد المباني في مدينة الدمام، انتهت بالقضاء على كافة أفراد الفئة الضالة، واستُشهد فيها أربعة من أبطالنا، تغمدهم الله بواسع رحمته.

الشهداء الأبطال

الشهداء الأبطال رحمهم الله هم:

وكيل رقيب / محمد غازي نويفع المطيري

وكيل رقيب / جابر حسين محمد وحيش

جندي أول / ماجد مرجان صويلح التيماني

جندي أول / محمد سعيد علي القحطاني

 

أمن الدولة تستعيد ذكرى 4 أبطال استشهدوا في مواجهة مطلوبين بالدمام - متابعات الخليج 365 أمن الدولة تستعيد ذكرى 4 أبطال استشهدوا في مواجهة مطلوبين بالدمام - متابعات الخليج 365 أمن الدولة تستعيد ذكرى 4 أبطال استشهدوا في مواجهة مطلوبين بالدمام - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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