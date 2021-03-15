كيف تدير ميليشيات الحوثي شبكتها المشبوهة لغسيل الأموال؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

اسمع الخبر

تمكنت الميليشيات الحوثية، وعلى مدار سنوات الحرب في اليمن، من جني الكثير من الأموال، وكوّن من خلالها قادة الميليشيات ثروات مالية ضخمة، فقد استحدثت أكثر من 1100 شركة صرافة خاصة غير خاضعة للقانون، تُدير من خلالها شبكتها المشبوهة لغسيل الأموال.

الفساد المالي لـ ميليشيات الحوثي

اعتمد قادة الميليشيا على طرق مختلفة لجمع الثروات المشبوهة، ومن ثم اللجوء إلى عمليات جمع الأموال للتغطية على الفساد المالي الكبير داخل المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.

وكشف تقرير لقناة “العربية” عن كيفية إدارة ميليشيات الحوثي شبكتها المشبوهة لغسيل الأموال، أنه بداية من جني الأموال، تعتمد الميليشيا على نهب موارد الدولة من خلال فرض الضرائب على اليمنيين بحسب تقرير منظمة مشروع تقييم القدرات، والتي تتعاون معها أيضًا الأمم المتحدة، إضافة إلى تجارة المخدرات والدعم المالي السري الذي تقدمه إيران للميليشيات وتعتبر أيضًا مصدرًا مهمًا لتمويل العمليات الإرهابية للجماعة.

طرق غسيل الأموال

وأضاف التقرير أن هناك طرقًا كثيرة لغسيل الأموال، ومنها ما كشفته تقارير أممية عن أن الحوثيين يديرون شبكة كبيرة لبيع الأسلحة وتهريب النفط أيضًا، كما أكد موقع الثاني من ديسمبر أن أكثر من 1100 شركة صرافة استحدثتها الميليشيا الحوثية لتشكل كيانات غير رسمية على حساب القطاع البنكي الرسمي وهي كيانات تعمل بدون ترخيص.

كما أن مكاتب الصرافة الحوثية تشن دومًا عمليات مضاربة على العملة عبر تلك المكاتب، ما تسبب بتدهور الريال اليمني، والذي وصلت قيمته لحاجز 900 ريال مقابل الدولار الواحد.

وأشار موقع الثاني من ديسمبر أيضًا إلى أن الحوثيين يسيطرون بقوة السلاح على البنك المركزي في صنعاء، ما يتيح لهم إجراء عمليات مشبوهة لتحويل الأموال.

هجوم حوثي على خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وقال التحالف: إن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية.

شارك الخبر