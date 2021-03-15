شاهد.. الدلافين في شواطئ أملج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - تبوك

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نشرت إمارة منطقة تبوك عبر حسابها في “تويتر”، مقطعًا لعددٍ من الدلافين على شواطئ محافظة أملج، والتي تبعد عن تبوك 500 كم باتجاه الجنوب.

الزوار والمتنزهون

ويحرص الزوار والمتنزهون على الحضور والاستمتاع بالأجواء في أملج ومشاهدة الدلافين، قبالة سواحل المحافظة، لاسيما في فصل الربيع مع اعتدال الأجواء.

يذكر أن أملج مدينة سعودية، وهي محافظة من محافظات منطقة تبوك، ولها ميناء على البحر الأحمر، وهي قريبة جدًا من مدينة ينبع بمسافة 130 كم، وتبعد عن تبوك العاصمة الإدارية ما يقارب 500 كم جنوبًا.

موقع أملج

تقع أملج على ساحل البحر الأحمر بين مدينة الوجه شمالًا ومدينة ينبع جنوبًا، وتبعد عن مدينة تبوك بحوالي (500 كم) إلى الجنوب الغربي، وهي من المواقع التاريخية القديمة، وتقع على خط طول (14/37) وخط عرض (5/25) وهي إحدى محافظات تبوك.

وقد انتعشت المدينة واتسعت في العصر الحاضر وزادت حركة النشاط التجاري والعمراني والتعليمي بالمدينة، ونشطت هذه الحركة بشكل ملحوظ بعد افتتاح الطريق البحري بين ضبا (التي تبعد 280 كلم شمال أملج) في الجانب السعودي وسفاجة في الجانب المصري.

وتعتبر مدينة أملج قديمًا ثاني أكبر مدينة تجارية بعد مكة المكرمة كما ذكر المؤرخ الحموي في معجم كتابه إلا أنها اندثرت هذه التجارة عبر السنين.

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