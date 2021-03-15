النفط يقترب من الـ 70 دولارًا مع تحسن توقعات طلب الطاقة الصيني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، ويتجه برنت نحو مستوى سبعين دولارًا للبرميل، إذ تظهر بيانات تسارع التعافي الاقتصادي الصيني في بداية 2021، مما يدعم الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد للنفط في العالم، بحسب ما نشرت “رويترز”.

العقود الآجلة

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 47 سنتًا، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 69.69 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 66.10 دولار للبرميل، بزيادة 49 سنتًا، أو 0.8 بالمئة.

الصناعة الصينية

أظهرت البيانات أن نمو الناتج الصناعي الصيني تسارع في يناير وفبراير، متجاوزًا التوقعات، في حين ارتفعت إنتاج مصافي التكرير 15 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وقال سينج يك تي المحلل لدى شركة الاستشارات الصينية سيا إنرجي إن الصناعات الثقيلة الصينية شهدت نموًا قويًا، إذ سجل إنتاجها من الإسمنت والصلب والألمنيوم نموًا في خانة العشرات بالمقارنة مع مستويات 2019 قبل جائحة كوفيد، مضيفًا أن معدلات النمو جاءت عنيفة بالنظر إلى أسس الصين الكبيرة.

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