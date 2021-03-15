السديس يعلن جائزة شبابية تحفيزية في الوسطية ‏والاعتدال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ ‏عبدالرحمن السديس، جائزة بين شباب ‏الجامعات في الوسطية والاعتدال من كتاب “بلوغ الآمال في ‏تحقيق الوسطية والاعتدال”‏‎.‎

جائزة تحفيزية

وقال الشيخ عبدالرحمن السديس، إنها جائزة تحفيزية، تهدف لتشجيع الشباب ‏على الاطلاع على المنهج الوسطي وملء الفراغ، بما يعود ‏بالنفع على الشبان والفتيات من الطلاب والطالبات المشاركين ‏في المسابقة.‏

جامعة طيبة

وتابع الشيخ السديس أن جامعة طيبة، هي من تتولى الترتيب لها، على أن ‏يتكفل الرئيس العام لشؤون الحرمين بالجوائز.‏



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