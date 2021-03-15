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السديس يعلن جائزة شبابية تحفيزية في الوسطية ‏والاعتدال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

السديس يعلن جائزة شبابية تحفيزية في الوسطية ‏والاعتدال

متابعات الخليج 365 - الرياض


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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ ‏عبدالرحمن السديس، جائزة بين شباب ‏الجامعات في الوسطية والاعتدال من كتاب “بلوغ الآمال في ‏تحقيق الوسطية والاعتدال”‏‎.‎

جائزة تحفيزية

وقال الشيخ عبدالرحمن السديس، إنها جائزة تحفيزية، تهدف لتشجيع الشباب ‏على الاطلاع على المنهج الوسطي وملء الفراغ، بما يعود ‏بالنفع على الشبان والفتيات من الطلاب والطالبات المشاركين ‏في المسابقة.‏

جامعة طيبة

وتابع الشيخ السديس أن جامعة طيبة، هي من تتولى الترتيب لها، على أن ‏يتكفل الرئيس العام لشؤون الحرمين بالجوائز.‏

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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