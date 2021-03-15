- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم السديس يعلن جائزة شبابية تحفيزية في الوسطية والاعتدال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15
اسمع الخبر
السديس يعلن جائزة شبابية تحفيزية في الوسطية والاعتدال
متابعات الخليج 365 - الرياض
اسمع الخبر
أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، جائزة بين شباب الجامعات في الوسطية والاعتدال من كتاب “بلوغ الآمال في تحقيق الوسطية والاعتدال”.
جائزة تحفيزية
وقال الشيخ عبدالرحمن السديس، إنها جائزة تحفيزية، تهدف لتشجيع الشباب على الاطلاع على المنهج الوسطي وملء الفراغ، بما يعود بالنفع على الشبان والفتيات من الطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة.
جامعة طيبة
وتابع الشيخ السديس أن جامعة طيبة، هي من تتولى الترتيب لها، على أن يتكفل الرئيس العام لشؤون الحرمين بالجوائز.
شارك الخبر
شارك الخبر