ضبط 4 مواطنين تحرشوا بفتاتين بألفاظ خادشة للحياء في الطائف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - الطائف

اسمع الخبر

تمكنت شرطة محافظة الطائف من القبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو يتحرشون بفتاتين بألفاظ خادشة للحياء.

ضبط المتحرشين

وأوضحت شرطة الطائف أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل ويظهر فيه فتاتان في أحد المجمعات التجارية في محافظة الطائف بتوثيق مجموعة من الأشخاص وهم يتحرشون بهن بألفاظ خادشة للحياء مما يعد مخالفة لنظام جريمة التحرش، فقد تمكنت الجهات المعنية الأمنية بمحافظة الطائف من تحديد هوية الأشخاص والقبض عليهم.

الإحالة للنيابة

وتبين أن الأشخاص المضبوطين 4 مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر وتم ضبطهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شارك الخبر