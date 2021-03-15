الجهني: توقع هطول أمطار غير مسبوقة رمضان المقبل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع الباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني أن مناطق المملكة ستشهد خلال شهر رمضان المقبل، هطول أمطار تفوق الأعوام الماضية.

وأوضح الجهني عبر حسابه في “تويتر”: أن تلك الأمطار ستتركز قوتها على المنطقة الوسطى عمومًا والشرقية وكذلك مرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة إن شاء الله.

توقعات الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل) مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-35كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

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