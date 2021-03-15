التحالف يعلن اعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة باتجاه مدينة "خميس مشيط" السعودية

محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

أعلن التحالف العربي، الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية.



وقال التحالف، في بيان، إنه قواته تمكنت من تدمير طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

وأكد على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية لمليشيا الحوثي.

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.