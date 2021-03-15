حقيقة تقديم الاختبارات قبل رمضان في المملكة العربية السعودية

تباين في المملكة العربية السعودية بين المهتمين بقطاع التعليم من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، وذلك من أجل الانتهاء من العام الدراسي في جميع المراحل التعليمية قبل بدء شهر رمضان المبارك من أجل التفرغ للصيام والعبادة، ومن أجل أن تقل مشاعرالخوف والقلق وكانت المملكة قد أصدرت قرارًا بتقديم مواعيد الاختبارات لكافة الصفوف لتتقدم عن الموعد المحدد لها

حقيقة تقديم الاختبارات قبل رمضان في المملكة

لقد تفاعل الكثير من الطلبة والطالبات مع المدونة الخاص بتقديم موعد الامتحانات َ الفصل الدراسي الثاني، حيث قد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية بتقديم المواعيد حيث أن شهر رمضان المبارك شهر الصوم والعبادة ويرغب الطلاب في التفرغ للعبادة’.

لقد توضح لنا أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أن الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني ستبدأ خلال الفترة الأولى من شهر رمضان المبارك، ومن الجدير بالذكر أن تستمر فترة الامتحانات لمدة 11 يوم.

على أن تبدأ الإجازة النهائية للسنة الدراسية في المملكة العربية يوم واحد وعشرين من شهر رمضان المبارك.

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مواعيد الامتحانات النهائية 1442-2021

لقد قرر وزير التربية والتعليم في المملكة العربية أن موعد بدء الامتحانات النهائية لجميع المستويات في الجامعات والمدارس، وفقًا للخطة التي تَم وضعتها الوزارة في بداية الدراسة من كل عام لمعرفة مواعيد بدء الدراسة والانتهاء من الفصل الدراسي، ومعرفة مواعيد الفصل الدراسي والامتحانات النهائية.

ستبدأ الامتحانات النهائية في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 11 من شوال الموافق 22 مايو من 2021 م.

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وهنا قد تعرفنا لمعرفة مواعيد الامتحانات النهائيه قبل رمضان 1442، وكذلك المواعيد المقررة لإجراء جميع الامتحانات، كما أقرتها وزارة التربية والتعليم السعودية ،