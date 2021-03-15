مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 9664 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس مرتفعًا 76.82 نقطة ليقفل عند مستوى 9664.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.4 مليار ريال.
الأسهم المتداولة:
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 445 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 48 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات المصافي، ووفرة، ومتطورة، وعذيب للاتصالات، وإسمنت تبوك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات البحر الأحمر، وسابتكو، والأندلس، وتكوين، وباتك فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00% و 4.13%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وزين السعودية، ومتطورة، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، والمصافي، والإنماء، وزين السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.
المؤشر نمو:
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 391.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23783.31 نقطة، وبتداولات بلغت 37 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 370 ألف سهم تقاسمتها 1274 صفقة.
Source almowaten
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