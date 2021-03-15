“الصحة” تنصح بعدم دمج لقاحين ووضع فترة بينهما.. وتؤكد: لا علاقة للقاح بالعقم

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أوضحت وزارة الصحة رداً على استفسار من أحد المعلقين، مدى إمكانية دمج اللقاحات، مثل الاستخدام المزدوج للقاح المضاد لفيروس كورونا ولقاح الإنفلونزا الموسمية.

ونصحت الوزارة بعدم دمج اللقاحات ووضع فترة 14 يوم بين اللقاح والآخر، مبينةً أنه لا يوجد دراسات توضح إمكانية الاستخدام المزدوج للقاحات في نفس الوقت.

وأكدت أنه لا صحة لما يتم تداوله بأن هناك علاقة بين اللقاح المضاد لفيروس كورونا والعقم حتى الآن.

Source akhbaar24.argaam

