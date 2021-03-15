︎ :
.
أوضحت وزارة الصحة رداً على استفسار من أحد المعلقين، مدى إمكانية دمج اللقاحات، مثل الاستخدام المزدوج للقاح المضاد لفيروس كورونا ولقاح الإنفلونزا الموسمية.
ونصحت الوزارة بعدم دمج اللقاحات ووضع فترة 14 يوم بين اللقاح والآخر، مبينةً أنه لا يوجد دراسات توضح إمكانية الاستخدام المزدوج للقاحات في نفس الوقت.
وأكدت أنه لا صحة لما يتم تداوله بأن هناك علاقة بين اللقاح المضاد لفيروس كورونا والعقم حتى الآن.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر “الصحة” تنصح بعدم دمج لقاحين ووضع فترة بينهما.. وتؤكد: لا علاقة للقاح بالعقم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.