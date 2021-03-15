الصحة: اللقاحات المعتمدة فعالة وآمنة ونوصي الجميع بتلقيها

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي, أن لقاح إسترازينكا آمن وفعال وجرى اختباره قبل اعتماده, نافيًا ما يتردد بشأن تعليقه لمدة 48 ساعة، مبينًا أن الإجراءات المتخذة من الدول الأوربية كانت خطوة احترازية فقط.

وأعلن العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, أن المؤتمر سيعود إلى ما كان عليه وسيعقد كل يوم أحد بإذن الله.

تذبذب في الحالات:

وأوضح متحدث الصحة أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة، مؤكدًا أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيسهم -بإذن الله- في التحكم بشكل أقوى للوصول للاتجاهات الإيجابية.

وأبان أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا وصل إلى 2122673 شخصًا في مراكز اللقاح بمختلف مناطق المملكة التي تجاوز عددها 500 مركز, مشددًا على الجميع بضرورة المسارعة والمبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي وأن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة. Source almowaten





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