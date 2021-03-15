بالفيديو.. أمانة الرياض تُطلق مبادرة الشاشات التفاعلية  (The Guide) في طريق التحلية

أطلقت أمانة منطقة الرياض، الأحد، مبادرة الشاشات التفاعلية (The Guide) في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، وفق ما ذكر الحساب الرسمي لأمانة الرياض عبر «تويتر».

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية تحويل العاصمة إلى مدينة ذكية، وتماشيًا مع مستهدفات القطاع البلدي في ضوء رؤية السعودية٢٠٣٠.

وتقدم شاشات (The Guide)بتصميمها الفني المعاصر خدمة إمكانية معرفة حالة التنقل في مدينة الرياض باستخدام تنبيهات حركة المرور الحية، والبحث عن طرق بديلة لتفادي الازدحام المروري. كما تعرض الشاشة الخارجية عالية الدقة الإعلانات والتعميمات العامة.

تتميز الشاشات بالوضوح المرئي العالي المقاوم لضوء الشمس والمطر، وتمكّن المستخدمين من الوصول إلى الخرائط الحية والمباشرة، ومعرفة الاتجاهات والمعلومات والخدمات بسهولة، مع إمكانية اتصال الأجهزة المحيطة بها بشبكة واي فاي مجانية فائقة السرعة، إضافة إلى احتواء الشاشات على مجموعة من أجهزة الاستشعار التي تجمع البيانات من عوامل مختلفة، كحالة الهواء والطقس.