السعودية اليوم / مصر تسجل 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 644 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 190924 حالةً من ضمنهم 147234 حالة تم شفاؤها، و 11300 حالة وفاة.

//انتهى//

03:46ت م

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القاهرة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 44 حالة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 190924 حالةً من ضمنهم 147234 حالة تم شفاؤها، و 11300 حالة وفاة.//انتهى//03:46ت م0012

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