السعودية اليوم / مجلس وزراء الصحة العرب يؤكد أهمية إنشاء منصة عربية لتبادل الخبرات



القاهرة 2 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس

أكدت وزيرة الصحة والسكان المصرية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الدكتورة هالة زايد، أهمية إنشاء منصة للمجلس لتبادل الخبرات وقصص النجاح حول الجهود المبذولة في التصدي لجائحة

جاء ذلك خلال رئاسة الوزيرة المصرية أمس لاجتماع المكتب التنفيذي التحضيري للدورة الـ (54) لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر عقدها اليوم الاثنين.

وأوضحت رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، أن هذه المنصة تتضمن آلية الاستجابة السريعة لاحتياجات الدول وإمدادها بالمساعدات الطبية في ظل الأزمة الحالية، مؤكدةً استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني الكامل لإنشاء المنصة خلال شهرين.

وأشارت إلى موافقة المجلس خلال الاجتماع على التوصية المقترحة بشأن إنشاء منصة عربية تحت مظلة جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية، منوهةً بأن المنصة تسهم في فتح قنوات للمناقشة بين صانعي القرارات بالدول العربية.

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القاهرة 2 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسأكدت وزيرة الصحة والسكان المصرية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الدكتورة هالة زايد، أهمية إنشاء منصة للمجلس لتبادل الخبرات وقصص النجاح حول الجهود المبذولة في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد بين الدول الأعضاء.جاء ذلك خلال رئاسة الوزيرة المصرية أمس لاجتماع المكتب التنفيذي التحضيري للدورة الـ (54) لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر عقدها اليوم الاثنين.وأوضحت رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، أن هذه المنصة تتضمن آلية الاستجابة السريعة لاحتياجات الدول وإمدادها بالمساعدات الطبية في ظل الأزمة الحالية، مؤكدةً استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني الكامل لإنشاء المنصة خلال شهرين.وأشارت إلى موافقة المجلس خلال الاجتماع على التوصية المقترحة بشأن إنشاء منصة عربية تحت مظلة جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية، منوهةً بأن المنصة تسهم في فتح قنوات للمناقشة بين صانعي القرارات بالدول العربية.// انتهى //02:45ت م0008

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