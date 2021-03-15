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نائب وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الإمارات

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جدة - خالد شويل - نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد عبدالكريم الخريجي، في الوزارة بالرياض، أمس (الأحد)، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.

وتسلم نائب وزير الخارجية خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لبلاده لدى المملكة، تمهيدا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين. ونقل تمنيات وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.


محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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