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ابن مشيط لرؤساء المراكز: سخروا الإمكانات لخدمة دوت الخليج والمواطن

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استقبل محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط بحضور وكيل المحافظة سلمان آل كاسي رؤساء المراكز التابعة للمحافظة الذين تم تعيينهم مؤخرًا ، وهم كلاً من: رئيس مركز خيبر الجنوب وليد مغدي، ورئيس مركز الحفائر فراج القرقاح ورئيس مركز تندحة نايف بن دشان، ورئيس مركز العمارة خالد الأحمري، ورئيس مركز الصفية مناحي الفهري.

وفي بداية اللقاء هنأهم بمناسبة تعيينهم وأوضح لهم بأن ثقة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، لا بد أن تكون نُصبَ أعينهم وأن يسخروا كل الإمكانات لخدمة دوت الخليج والمواطن والمقيم وألا يكون هناك أي تهاون أوتراخي في خدمتهم.

وعبر رؤساء المراكز عن سعادتهم وشكرهم لأمير منطقة عسير على ثقته بتعيينهم ولمحافظ خميس مشيط.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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