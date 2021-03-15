وفي بداية اللقاء هنأهم بمناسبة تعيينهم وأوضح لهم بأن ثقة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، لا بد أن تكون نُصبَ أعينهم وأن يسخروا كل الإمكانات لخدمة دوت الخليج والمواطن والمقيم وألا يكون هناك أي تهاون أوتراخي في خدمتهم.
وعبر رؤساء المراكز عن سعادتهم وشكرهم لأمير منطقة عسير على ثقته بتعيينهم ولمحافظ خميس مشيط.
كانت هذه تفاصيل خبر ابن مشيط لرؤساء المراكز: سخروا الإمكانات لخدمة دوت الخليج والمواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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