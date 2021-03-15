263.4 مليارا استردتها محاكم التنفيذ

وتتألف محاكم التنفيذ من دوائر متخصصة، وتتكون كل دائرة من قاض فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، وفي المحافظات والمراكز التي لا يتوافر فيها محكمة تنفيذ ُتؤلف في المحاكم العامة دوائر للتنفيذ، تختص في التنفيذ الجبري والإشراف عليه، والفصل في المنازعات مهما كانت قيمتها، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل وتنفيذ السندات والأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة منً المحاكم وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم والأوراق التجارية. والعقود والمحررات الموثقة والأحكام، والأوامر القضائية.
أحكام التنفيذ في المناطق
الرياض 126,037,147,557 ريالًا
مكه المكرمة 37,871,713,171
المدينة المنورة 9,160,208,957
القصيم 3,564,650,377
الشرقية 77,625,294,124
عسير 3,183,011,746
تبوك 1,170,914,914
حائل 1,161,249,608
الحدود الشمالية 300,760,784
جازان 704,949,361
نجران 1,780,152,641
الباحة 336,840,271
الجوف 524,153,688
الإجمالي
263,421,047,199
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