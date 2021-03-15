263.4 مليارا استردتها محاكم التنفيذ

أوضح تقرير صادر عن وزارة العدل أن مجمل المبالغ المالية الصادرة عن محاكم التنفيذ في المناطق بلغت 263.421 مليار ريال وذلك خلال العام 1440 - 1441، وأكدت الوزارة أن عدد محاكم التنفيذ 17 تنظر 728.951 طلبًا في 199 دائرة و 173 قاضي، فيما يبلغ متوسط عمل الدائرة 3660 طلبًا.

وتتألف محاكم التنفيذ من دوائر متخصصة، وتتكون كل دائرة من قاض فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، وفي المحافظات والمراكز التي لا يتوافر فيها محكمة تنفيذ ُتؤلف في المحاكم العامة دوائر للتنفيذ، تختص في التنفيذ الجبري والإشراف عليه، والفصل في المنازعات مهما كانت قيمتها، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل وتنفيذ السندات والأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة منً المحاكم وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم والأوراق التجارية. والعقود والمحررات الموثقة والأحكام، والأوامر القضائية.

أحكام التنفيذ في المناطق

الرياض 126,037,147,557 ريالًا

مكه المكرمة 37,871,713,171

المدينة المنورة 9,160,208,957

القصيم 3,564,650,377

الشرقية 77,625,294,124

عسير 3,183,011,746

تبوك 1,170,914,914

حائل 1,161,249,608

الحدود الشمالية 300,760,784

جازان 704,949,361

نجران 1,780,152,641

الباحة 336,840,271

الجوف 524,153,688

الإجمالي

263,421,047,199