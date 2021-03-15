الغبار يتواصل ويلغي رحلات نجران

تواصلت موجة الأتربة والغبار مع تدن في مدى الرؤية الأفقية أمس على مناطق الباحة وعسير ونجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتسببت في إلغاء الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى مطار نجران.

وأطلق المركز الوطني للأرصاد تنبيها عن عوالق ترابية تصاحبها تأثيرات لحالة نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمه، فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني بتوخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزءين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على جزء باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.