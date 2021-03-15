3 جهات تتابع المخالفات والتشوهات البصرية

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن وجود عدد من الجهات الأمنية والإدارية والأمانة أثناء تنفيذ الجولات الميدانية وإزالة جميع المخالفات والتشوهات البصرية.

جاء ذلك بعد أن رصدت «دوت الخليج» قيام مجموعة من الاشخاص ببيع دواجن غير مذبوحة على امتداد الطرق الرئيسة أمام حي النكاسة، حيث يتم بيعها على المارة، وجلب أعداد أخرى من داخل الحي دون مراعاة أي إجراءات لتطبيق الأنظمة والسلامة، إضافة إلى أن أسعار الدجاج تبدأ من 7 ريالات للحبة، ويقل العدد كلما زادت الكمية حيث يبلغ قيمة الصندوق المكون من 6 حبات 35؛ لذا يتم تصريفها بشكل مباشر وفوري، وفي أوقات الذروة والتي دائمًا ما تكون من بعد صلاة العصر إلى قبيل المغرب.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة رعد الشريف أن جميع المخالفات يتم رصدها وتشكيل لجان خاصة بحسب مكان المخالفة للبلدية الفرعية التابعة لها، ومن ثم تتم كل الإجراءات القانونية والنظامية حيال ذلك، منوها إلى أن الحملات تكون مستمرة ومباشر وذلك من أجل إيقاف مثل هذه المخالفات المؤثرة على الصحة العامة وهو الأمر الذي نسعى من خلاله في الحفاظ على سلامة الجميع.