135 مترشحا في انتخابات المهندسين

مقاعد المجلس
أبانت الشقير لـ«دوت الخليج»، أن اللائحة التنفيذية للانتخابات، حددت مقاعد المجلس بـ10 مقاعد من القطاع الخاص والقطاع العام وأصحاب المكاتب الهندسية وأعضاء هيئة التدريس، وهي الفئات التي يحق لمنتسبيها المشاركة في انتخابات مجلس إدارة الهيئة، مؤكدة أن اللجنة الإشرافية، تلقت عدة شكاوى واعتراضات وتظلمات من مترشحين وناخبين، وأن اللجنة نظرت جميع التظلمات والشكاوى والاعتراضات خلال المدة المقررة نظاما، لافتة إلى أن القائمة الأولية للمترشحين لم تختلف عن القائمة النهائية، من ناحية عدد المترشحين، استثناء لمن قدم انسحابه خلال الفترة المقررة للانسحاب.
وكان مترشحون متقاعدون، تقدموا إلى اللجنة الإشرافية للانتخابات بتظلمات بعد استبعادهم من القائمة الأولية، وتابعته «دوت الخليج» بتقرير الأسبوع المنصرم بعنوان: «المتقاعدون خارج قوائم مرشحي انتخابات المهندسين».
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