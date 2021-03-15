135 مترشحا في انتخابات المهندسين

كشفت رئيسة لجنة الإشراف على انتخابات الهيئة السعودية للمهندسين الدكتورة أمل الشقير، اعتماد 135 مترشحا ومترشحة في القائمة النهائية لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في دورته الجديدة المقبلة، موزعين على النحو التالي: 71 مترشحا في القطاع الخاص، و42 في القطاع العام، و11 من أصحاب المكاتب الهندسية، و11 من أعضاء هيئة التدريس.

مقاعد المجلس

أبانت الشقير لـ«دوت الخليج»، أن اللائحة التنفيذية للانتخابات، حددت مقاعد المجلس بـ10 مقاعد من القطاع الخاص والقطاع العام وأصحاب المكاتب الهندسية وأعضاء هيئة التدريس، وهي الفئات التي يحق لمنتسبيها المشاركة في انتخابات مجلس إدارة الهيئة، مؤكدة أن اللجنة الإشرافية، تلقت عدة شكاوى واعتراضات وتظلمات من مترشحين وناخبين، وأن اللجنة نظرت جميع التظلمات والشكاوى والاعتراضات خلال المدة المقررة نظاما، لافتة إلى أن القائمة الأولية للمترشحين لم تختلف عن القائمة النهائية، من ناحية عدد المترشحين، استثناء لمن قدم انسحابه خلال الفترة المقررة للانسحاب.

وكان مترشحون متقاعدون، تقدموا إلى اللجنة الإشرافية للانتخابات بتظلمات بعد استبعادهم من القائمة الأولية، وتابعته «دوت الخليج» بتقرير الأسبوع المنصرم بعنوان: «المتقاعدون خارج قوائم مرشحي انتخابات المهندسين».