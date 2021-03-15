مبادرات للأمن الفكري في المسجد الحرام

أعلنت الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال في المسجد الحرام والإدارات إحصاءات المبادرات والبرامج خلال الربع الثاني من العام الهجري الحالي. وأوضح مدير الإدارة، الشيخ علي النافع، أن برامج الربع الثاني من 1442 اشتملت على إصدارات ولقاءات ومحاضرات وزيارات حضورية عن بُعد، وكذلك تفعيل دور التقنية في تقديم البرامج وعقد دورات تدريبية وحلقات نقاش، وأيضا المشاركة في الزيارات التفاعلية في الميدان، ومساندة الزملاء في استقبال المعتمرين والمصلين.



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