الحضور الشخصي شرط رخص القيادة

انتشرت في الآونة الأخيرة رسائل عبر تطبيق الواتساب، تفيد بأن على صاحب رخصة القيادة التواصل مع موظفة المرور، لتفعيل أو إصدار رخصة قيادة، وعند التواصل مع الرسائل يأتي الرد «شكرا لك على رسالتك نحن لسنا متوفرين في الوقت الحالي، ولكننا سنرد عليك في أسرع وقت». وعند الاتصال بالرقم الذي يتم عن طريقه إرسال هذه الرسائل يكون الرقم «0545292009» مغلقا.

مدارس القيادة

أكد مصدر من إدارة المرور العام لـ«دوت الخليج»، أن رخص القيادة لا تصدر إلا بالحضور شخصيا إلى مدارس القيادة، أما في حال القيام باستبدال الرخص فإنه يتم عن طريق أبشر، مشددا على أن الأساس في استصدار الرخص هو الحضور الشخصي.

مواقع مضللة

سبق وأن أوضحت الإدارة العامة للمرور، على عدم تصديق المواقع المضللة، التي تهدف للاحتيال والسرقة، وبينت أن هناك حسابات رسمية ومعتمدة لكافة مدارس القيادة المخصصة للسيدات، تم الإعلان عنها، وهي التي تقوم باستقبال المتقدمات، ويجب التقدم إليها للحصول على رخصة القيادة باعتبارها الجهة الرسمية.

وشددت إدارة المرور على أنه لايجوز أن يكون هناك وسيط لطلب رخص القيادة، لافتة إلى أن تلك المواقع تدار من خارج المملكة.

رسائل منتشرة

كانت رسائل انتشرت منذ السماح للنساء في السعودية بالقيادة، توحي بالمساعدة على استخراج الرخصة ويتم طلبت البيانات، وأن الرخصة سوف تصل إلى باب المنزل بدون أي اختبار أو تدريب، وذلك مقابل دفع عربون 2000 ريال مقدما، وبعد استلام الرخصة يجب استكمال المبلغ بدفع 2000 ريال أخرى.

وتعج منصات التواصل الاجتماعي بحكايات عن فتيات وسيدات، أردن الحصول على رخص قيادة المركبات، واتجهن إلى نصابين زعموا قدرتهم على استخراج الرخص، دون حاجة لمراكز التدريب أو الحاجة للفحص الطبي خلال 48 ساعة، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2200 - 2500 ريال.