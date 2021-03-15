الأمن البيئي يكشف مخالفات محازات الصيد الخاصة وعقوباتها

وبين الرائد المالكي أن عقوبة مخالفة استخدام كائنات فطرية حيوانية برية مجهولة المصدر، أو جرى الحصول عليها أو إكثارها بطريقة غير نظامية بغرض استخدامها داخل حيازات الصيد، غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال.
وشدد المتحدث الرسمي على أن القوات الخاصة للأمن البيئي لن تتهاون في تنفيذ العقوبات بحق المخالفين لنظام البيئة، وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.
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