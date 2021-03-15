كبار العلماء تعقد اجتماعها الدوري

عقدت هيئة كبار العلماء، برئاسة سماحة مفتي عام المملكة رئيس الهيئة الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، اليوم، اجتماعها الدوري الـ90 عبر الاتصال المرئي. وأوضح الأمين العام للهيئة، الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، أنها تدارست الموضوعات المحالة إليها من المقام السامي والجهات الحكومية، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وبين «الماجد» أن اللجان المتخصصة أنهت دراسة ما أحالته الأمانة العامة إليها من موضوعات في هذه الدورة وسلمت تقاريرها. كما قدمت الأمانة العامة لأصحاب الفضيلة الأعضاء الأبحاث المحكمة الخاصة بموضوعات هذه الدورة.