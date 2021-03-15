تهم فساد تطال 241 شخصا منهم موظفون حكوميون

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) 241 مواطنا ومقيما، منهم موظفون في وزارات «الداخلية - الصحة - الشؤون البلدية والقروية والإسكان - التعليم - الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، والهيئة العامة للجمارك ومؤسسة البريد السعودي، وذلك لتورطهم في تهم تضمنت الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.

وأوضحت الهيئة أنه جار استكمال الإجراءات النظامية في حقهم، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء، مبينة أنها باشرت من خلال 263 جولة رقابية، خلال رجب الماضي، التحقيق مع 757 متهما في قضايا جنائية وإدارية، وخلصت نتائج التحقيقات إلى إيقاف الـ241 مواطنا ومقيما السابق ذكرهم.