اعتداءات للكلاب الضالة
2013 : 4 أغسطس
مكة المكرمة - كلاب ضالة ترعب سكان جبل السيدة
2014 : 8 فبراير
مكة المكرمة - كلاب ضالة تفترس 28 رأساً من الضأن بالخرمة
2016: 21 مايو
القريات - كلاب ضالة تهاجم 4 أطفال وعامل نظافة
13 يوليو
القصيم - الكلاب الضالة تنهش طفلا عمره 8 سنوات في مركز القوارة
02 أكتوبر
بقيق - كلاب ضالة تنهش ذراع طفل 10 سنوات بعين دار
07 ديسمبر
قبة - للمرة الثانية كلاب ضالة تنهش طفلة بالقصيم
2017: 06 مايو
بريدة - الكلاب الضالة تنهش الطفل عبدالله بدر الحربي
20 يوليو
الطائف - كلاب ضالة تنهش طفلاً في حي الواسط
05 يوليو
مكة المكرمة - كلاب ضالة تهاجم 10 أشخاص بينهم أطفال ونساء في حي الملاوي
2018 : 30 يناير
القنفذة - كلاب ضالة تنهش طفلاً بخميس حرب
16 مارس
المدينة المنورة - كلاب ضالة تنهش مقيماً في مهد الذهب
06 أكتوبر
جازان - كلاب ضالة تهاجم طفلاً بالأول الابتدائي
2019 : 29 يوليو
الدمام - كلاب مسعورة تهاجم الطفل عبدالله 4 سنوات في متنزه حديقة الحزم
2021 : 13 مارس
الرياض: كلاب ضالة تفترس طفلة الـ 4 سنوات
لجنة عاجلة
وكان أمين منطقة الرياض قد وجه بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات ما تعرضت له طفلة في ضاحية الواشلة جنوب غرب العاصمة، وذلك بعد أن تعرضت لهجوم من كلاب ضالة قامت بتمزيق جسدها. ووفقا لتوجيه أمين المنطقة طلب الأمين الرفع بالنتائج وتقديم الحلول العاجلة في مدة أقصاها 72 ساعة.
وعلق الكثيرون على الخبر الصادم بقولهم إن الكلاب الضالة باتت تشكل خطرا على الأطفال في الكثير من أحياء الرياض وأنهم يبلغون عن تواجدها إلا أن هذه البلاغات لا تلقى التجاوب المطلوب.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شهد يفتح ملف خطورة الكلاب الضالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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