مقتل شهد يفتح ملف خطورة الكلاب الضالة

استيقظت العاصمة الرياض السبت، على حادثة مفجعة ضحيتها الطفلة شهد، ذات الأربع سنوات من العمر، والتي افترستها 5 كلاب ضالة، وأنهت حياتها. وفي التفاصيل، فإنه عندما كانت الطفلة برفقة عائلتها في استراحة، في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض، وبعد خروجها من استراحة العائلة للعب في الخارج هاجمتها 5 كلاب ضالة افترستها، وتركتها ملطخة في دمائها، بعد تدخل عمها لإنقاذها، والذي أكد في تصريح لـ«دوت الخليج» أن الطفلة خرجت للعب لمدة لا تزيد على 5 دقائق، وعند تفقدها لم يجدها أمام الاستراحة، فوجئ بـ5 كلاب تهاجمها بالقرب من المكان. وأضاف عم الطفلة فارس هزام العلي: «هرعت لإنقاذها ولم يكن معي سوى حذائي ضربت به الكلاب وأبعدتها عن شهد لأجد ابنة أخي غارقة في دمائها، ومن ثم أسرع والدها بنقلها للمستشفى، وعند الوصول أخبرنا الطاقم الطبي أن الطفلة وضعها مستقر، ولا تعاني سوى من نقص في الأكسجين، وبعد 3 ساعات تقريبا فجعنا بخبر وفاتها». ووجه أمين منطقة الرياض بتشكيل لجنة عاجلة، لبحث مسببات ما تعرضت له الطفلة في ضاحية الواشلة جنوب غرب العاصمة، والرفع بالنتائج وتقديم الحلول العاجلة في مدة أقصاها 72 ساعة. وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة، خصوصا أنها لم تكن الأولى في السعودية ، حيث سبقها العديد من الحوادث التي ذهب ضحيتها عدد من الأطفال. اعتداءات للكلاب الضالة 2013 : 4 أغسطس مكة المكرمة - كلاب ضالة ترعب سكان جبل السيدة 2014 : 8 فبراير مكة المكرمة - كلاب ضالة تفترس 28 رأساً من الضأن بالخرمة 2016: 21 مايو القريات - كلاب ضالة تهاجم 4 أطفال وعامل نظافة 13 يوليو القصيم - الكلاب الضالة تنهش طفلا عمره 8 سنوات في مركز القوارة 02 أكتوبر بقيق - كلاب ضالة تنهش ذراع طفل 10 سنوات بعين دار 07 ديسمبر قبة - للمرة الثانية كلاب ضالة تنهش طفلة بالقصيم 2017: 06 مايو بريدة - الكلاب الضالة تنهش الطفل عبدالله بدر الحربي 20 يوليو الطائف - كلاب ضالة تنهش طفلاً في حي الواسط 05 يوليو مكة المكرمة - كلاب ضالة تهاجم 10 أشخاص بينهم أطفال ونساء في حي الملاوي 2018 : 30 يناير القنفذة - كلاب ضالة تنهش طفلاً بخميس حرب 16 مارس المدينة المنورة - كلاب ضالة تنهش مقيماً في مهد الذهب 06 أكتوبر جازان - كلاب ضالة تهاجم طفلاً بالأول الابتدائي 2019 : 29 يوليو الدمام - كلاب مسعورة تهاجم الطفل عبدالله 4 سنوات في متنزه حديقة الحزم 2021 : 13 مارس الرياض: كلاب ضالة تفترس طفلة الـ 4 سنوات لجنة عاجلة وكان أمين منطقة الرياض قد وجه بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات ما تعرضت له طفلة في ضاحية الواشلة جنوب غرب العاصمة، وذلك بعد أن تعرضت لهجوم من كلاب ضالة قامت بتمزيق جسدها. ووفقا لتوجيه أمين المنطقة طلب الأمين الرفع بالنتائج وتقديم الحلول العاجلة في مدة أقصاها 72 ساعة.

ووقعت الحادثة يوم الجمعة الماضي، حيث لقيت الطفلة السعودية "شهد"، لم يتجاوز عمرها السنتين والنصف، حتفها بعدما نهشتها 5 كلاب ضالة على مرأى من والدتها. فبعدما فقدتها لدقائق معدودة، خرجت والدة شهد من الاستراحة، التي اجتمعت فيها العائلة بضاحية الواشلة جنوب غربي الرياض للبحث عن طفلتها لتجد الكلاب تنهش جسدها.

وعلق الكثيرون على الخبر الصادم بقولهم إن الكلاب الضالة باتت تشكل خطرا على الأطفال في الكثير من أحياء الرياض وأنهم يبلغون عن تواجدها إلا أن هذه البلاغات لا تلقى التجاوب المطلوب.