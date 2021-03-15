السجن 28 عاما ومصادرة 685 مليون ريال لعصابة امتهنت تهريب الأموال

وانتهت نتائج التحقيقات بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة تضمن الحكم على المتهمين بالسجن لمدد بلغت 28 عاما وتغريمهم 13 مليون ريال، ومصادرة الأموال المحولة للخارج، والتي تجاوزت 685 مليون ريال، وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء عقوباتهم.
وتعمل دائرة التعاون الدولي بالنيابة على إعداد إنابة لاسترداد الأموال بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية. وأكد المصدر أن صدور هذه الأحكام يأتي تتويجا للتنسيق والتكامل مع الجهات المختصة التي باشرت هذه القضية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن النيابة العامة عازمة على المضي قدما في مكافحة الجرائم المنظمة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
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