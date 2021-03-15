خطوات التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة 1442 عبر جدارة للرجال والنساء وشروط القبول

اعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن توافر فرص عمل 44 وظيفة ادارية، الرجال والنساء من المواطنين السعوديون، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على تفاصيل الوظيفة التي أوضحتها الوزارة وشروط التقديم وخطوات التقديم.

وظائف وزارة الحج والعمرة

وقد أوضحت الوزارة انه يتواجد لديها 44 وظيفة خالية لديها من الرجال والنساء ويمكن التقديم عبر موقع جدارة للتوظيف، وعلى يتوافر لديه الشروط اللازمة الدخول المنصة وتسجيل بياناته.

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كيفية التقديم على وظائف الحج والعمرة 1442:

الدخول الى رابط منصة جدارة للتوظيف وكتابة الاسم وكلمة المرور او تسجيل مستخدم جديد وماء البيانات اللازمة.

ثم الدخول أيقونة البيانات الشخصية المتقدم.

وملء الخانات الفارغة المطلوبة للتسجيل ومنها “الاسم والعزيمة والحالة الصحية والمؤهلات العلمية والخبرات السابقة وطريقة الاتصال”.

ثم الدخول على اعلان وظائف وزارة الحج والعمرة والنثر على أيقونة اضافة

النقر على الموافقة على التعهد ثم الضغط على حفظ البيانات.

شروط التقدم الوظائف وزارة الحج والعمرة 1442:

وقد وضعت وزارة الحج والعمرة عدد من الشروط للقبول في هذه الوظائف وهي كالتالي:

ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ان يكون لدى المتقدم حساب على موقع جدارة.

الا يقل عمر المتقدم عن 17 عام .

ان يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة على الاقل .

ان يلتزم المتقدم بكتابة البيانات صحيحة وان تكون على قدر كبير من الدقة.

ادخال رمز التطبيق إعلانات الوظيفة.

موعد التقديم الوظائف الحج والعمرة:

وقد حددت وزارة الحج والعمرة ان موعد التقديم على الوظائف الادارية سوف يكون يوم الاربعاء القادم الموافق 4/8/1442، حتى يوم الثلاثاء الموافق 10/08/1442 والتقدير كما ذكرنا سابقا عبر منصة جدارة للتوظيف.