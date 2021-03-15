15 قاعدة تنظم عمل وحدات التوعية الفكرية في التعليم والجامعات

أوضحت وزارة التعليم، القواعد المنظمة لوحدات التوعية الفكرية في إدارات التعليم والجامعات.

وأعلنت وزارة التعليم، اليوم، إنشاء وحدات التوعية الفكرية في جميع إدارات التعليم والجامعات؛ وفقًا للنموذج التشغيلي المعتمد، بما يعزز من قيم المواطنة والاعتدال والوسطية، والتصدي لجميع أفكار التطرف والانحلال.

ونشرت الوزارة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، إنفوجراف مصحوبًا بتغريدة جاء فيها أبرز القواعد المنظمة لوحدات التوعية الفكرية في إدارات التعليم والجامعات، للعمل وفق استراتيجية محددة، وحوكمة إدارية منضبطة.

وبينّت وزارة التعليم، أن القواعد المنظمة لعمل وحدات التوعية الفكرية في إدارات التعليم تتمثل في:

- تنشأ في كل إدارة تعليم وحدة التوعية الفكري،" والتي ترتبط مباشرة بمدير إدارة التعليم وتعمل وفقًا لنموذج العمل التشغيلي المعتمد.

- يتولى نائب الوزير متابعة إنشاء هذه الوحدات ومراجعة تقارير إدارات التعليم الدورية عن جميع أعمالها، والتنسيق مع مركز الوعي الفكري بالوزارة لدراستها وإبداء المرئيات تجاهها ومن العرض لمعالي الوزير.

- ترصد الوحدة المخالفات الفكرية والأفكار والسلوك المتطرف والظواهر السلبية في إدارة التعليم وفقًا للضوابط التي تحددها الوزارة في ضوء الأنظمة واللوائح.

- تشكل وحدة التوعية الفكرية بإدارة التعليم من عدد من شاغلي الوظائف التعليمية بها بما لا يزيد على سبعة أعضاء يصدر قرار تكليفهم من مدير التعليم باقتراح من مشرف الوحدة بعد توصية مركز الوعي الفكري واللجنة الإشرافية بشأنهم مع مراعاة حجم إدارة التعليم في تشكيل الوحدة.

- يُكلف المشرف على وحدة التوعية الفكرية من شاغلي الوظائف التعليمية بقرار من نائب وزير التعليم بناء على توصية من مركز الوعي الفكري في الوزارة ومدير التعليم ويُفرغ لإدارة شؤونها لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

- يتولى المشرف على وحدة التوعية الفكرية مهمة إعداد الخطط وتنفيذ البرامج والأنشطة ورصد المخالفات الفكرية والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة المرتبطة باختصاصه وإعداد التقارير الدورية.

- يشكل مدير التعليم لجنة تسمى اللجنة الإشرافية على وحدة التوعية الفكرية، برئاسته وعضوية أحد مساعديه ومدير شؤون الطلاب والموارد البشرية والإدارة القانونية وثلاثة من المعلمين على أن يكون أحدهم معلمًا متقدمًا ومشرف الوحدة.



وبينّت وزارة التعليم، أن القواعد المنظمة لعمل وحدات التوعية الفكرية في لجامعات تتمثل في:

- يتم إنشاء في كل مؤسسة تعليم جامعي وحدة التوعية الفكرية ترتبط مباشرة برئيس الجامعة وتعمل وفقًا للنموذج العمل التشغيلي المعتمد.

- يتولى نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار متابعة إنشاء هذه الوحدات ومراجعة تقارير المؤسسات الجامعية الدورية عن جميع أعمالها والتنسيق مع مركز الوعي الفكري بالوزارة لدراستها وإبداء المرئيات تجاهها ومن ثم العرض لمعالي الوزير.

- ترصد الوحدة المخالفات الفكرية والأفكار والسلوك المتطرف والظواهر السلبية في الجامعات وفقًا للضوابط التي تحددها الوزارة في ضوء الأنظمة واللوائح.

- تشكل وحدة التوعية الفكرية بمؤسسة التعليم الجامعي من عدد من أعضاء هيئة التدريس بها، بما لا يزيد على سبعة أعضاء يصدر قرار تكليفهم من رئيس الجامعة بترشيح من المشرف على الوحدة بعد التنسيق مع مركز الوعي الفكري.

- يكلف المشرف على وحدة التوعية الفكرية من بين أعضاء هيئة التدريس بمؤسسة التعليم الجامعي، بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية من مركز الوعي الفكري في الوزارة ويفرغ لإدارة شؤونها لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

- يشكل رئيس الجامعة لجنة تسمى اللجنة الإشرافية على وحدة التوعية الفكرية برئاسته وعضوية نائب أو وكيل المؤسسة التعليمية الجامعية وعميد شؤون الطلاب وعميد الموارد البشرية ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بتخصصات مختلفة على أن يكون أحدهم متخصصًا في الشريعة أو الحقوق ومشرف الوحدة.

- تختص اللجنة الإشراية بإقرار الخطة السنوية لأنشطة وبرامج الوحدة وخطة البحوث والدراسات وتقارير الوحدة تمهيدًا لرفعها للوزارة.

- يعين أعضاء اللجنة الإشرافية بقرار من رئيس الجامعة وبترشيح من المشرف على الوحدة بعد التنسيق مع مركز الوعي الفكري لمدة سنتين قابلة للتجديد.

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