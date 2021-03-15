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سيارات ذاتية القيادة تجوب الرياض قريبًا لتوصيل الطرود.. والشركة المسؤولة توضح آلية عملها

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الرياض - محمد عبدالله - يقوم عليها فريق سعودي بنسبة 100%..

تستعد العاصمة الرياض لاستقبال سيارات ذاتية القيادة، تكون مهمتها توصيل الطرود إلى المستفيدين في منازلهم.

وبدأت تجارب توصيل الطرود عبر السيارات ذاتية القيادة مع مطلع العام الجاري، في اختبار مدى فاعليتها في بعض الأحياء السكنية الرياض، تكللت خلالها بالنجاح الباهر، بحسب قناة «العربية».

وعن تلك التجربة، قال مشاري الداخل، الرئيس التنفيذي لشركة  gfs ، المنفذة للمشروع: نعمل على توطين تلك التنقية منذ نحو عام، من خلال تدريب فريق عمل سعودي بنسبة 100%، وقد أثبت الشباب كفاءتهم. 
وأَضاف: تعمل تلك السيارات عن طريق استقبال الإشارات من الأقمار الصناعية لتحديد الأماكن بدقة عالية؛ حيث يتم استلام رسالة نصية عن طريق التطبيق فيتوجه الشخص المستلم إلى شاشة الكترونية في السيارة ليضع الرقم السري ويحصل على الطرد الخاص به.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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