شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة : القبض على 4 مواطنين لتحرشهم بفتاتين والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية