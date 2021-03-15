شكرا لقرائتكم خبر عن 34763 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمملكة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رصدت وزارة الداخلية 34.763 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، وذلك خلال الفترة من 22/7/1442هـ حتى 29/7/1442هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 13.071، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 7233، ثم المنطقة الشرقية بـ 4948، ومنطقة القصيم بـ 2261، ومنطقة المدينة المنورة 1648، ومنطقة الجوف 1215، ومنطقة تبوك 966، ومنطقة الباحة 812، ومنطقة حائل 808، ومنطقة الحدود الشمالية 803، ومنطقة عسير 625، ومنطقة جازان 228، وأخيرًا منطقة نجران 145.