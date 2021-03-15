شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة الاستعدادات الإسعافية لموسم العمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة د. مصطفى بلجون، خلال اجتماعه الأول بمديري الإدارات بالمنطقة، خطة الاستعداد لموسم العمرة 1442هـ والتي تعنى بتقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لزوار الحرم المكي الشريف والطرق المؤدية للعاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك.

وجرى، خلال الاجتماع، استعراض آليات العمل في الإدارات العاملة بالمنطقة والمراكز الإسعافية، بالإضافة إلى أساليب العمل الإسعافي في الحرم المكي، موجها بتذليل كافة العقبات، بما يضمن تقديم أعلى معايير الجودة التشغيلية مع الأخذ بالاحتياطات والتدابير اللازمة في تقديم الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية.