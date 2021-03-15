شكرا لقرائتكم خبر عن 13 خدمة للمستكشف الجغرافي بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة محافظة جدة عن 13 خدمة يوفرها المستكشف الجغرافي عبر بوابتها الرقمية، والذي يتيح خدمات معرفية واسعة للمستفيدين، من خلال خريطة ذكية تتضمن العديد من الأدوات والمعلومات عن المحافظة.

وبين مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية في الأمانة م. ياسر المحمدي، أن المستكشف يتضمن خريطة ذكية للمعلومات الجغرافية الواسعة عن المحافظة، تستعرض 13 طبقة يمكن الوصول إليها من خلال مفاتيح وأيقونات سهلة الاستخدام، مشيرا إلى أن الأمانة تعمل على تطوير أنظمتها الجغرافية بصفة مستمرة مستخدمة في ذلك مصورات جوية دقيقة ومحدثة.

وأضاف «المحمدي» إن المستكشف الجغرافي لمدينة جدة يستعرض طبقات: «استخدامات الأراضي، المعالم، إطلاق الارتفاعات، حدود الردم، حدود العين العزيزية، النطاق الجغرافي للمنطقة التاريخية، حدود الشعب المرجانية، حدود الأحياء، حدود البلديات الفرعية، الطريق الدائري الجديد، مسار قطار الحرمين السريع، النطاق العمراني، المخططات التقسيمية».

وبين أن المستكشف يوفر مصورات جوية بتسلسل زمني يبدأ من عام 2011م وحتى 2020م.