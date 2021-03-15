شكرا لقرائتكم خبر عن 86 % مطمئنون لإجراءات المملكة في مواجهة الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف استطلاع رأي أجراه المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالتعاون مع مركز استطلاع الرأي التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن 86 % من المواطنين والمقيمين بالمملكة، يرون أن الإجراءات الحكومية تجاه جائحة فيروس كورونا ، أعطتهم شعورا بالاطمئنان والارتياح.

وأوضح المركز الوطني أن العينة التي بلغ حجمها 1354 مثلت فيها نسبة الرجال 54 % بينما مثلت نسبة النساء 46 %، وجاءت الفئة العمرية من 31 سنة إلى 40 سنة بنسبة أعلى 37 %، تليها الفئة العمرية من 41 إلى 50 سنة بنسبة 31.5 %، ثم الفئة العمرية من 51 سنة إلى 60 بنسبة 13 %، والفئة العمرية من 20 إلى 30 سنة بنسبة 12 %، وأخيرا فئة من هم أكبر من 60 سنة بنسبة 5 %.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن غالبية أفراد المجتمع لديهم شعور بالقلق والخوف على صحتهم وصحة أفراد أسرهم خلال جائحة فيروس كورونا بنسبة مثلت 47 % منهم 27 % أوضحوا أن لديهم قلقا شديدا جدا، و20 % لديهم قلق شديد، وفي المقابل أوضح 27 % بعدم شعورهم بالقلق أثناء فترة الجائحة، بينما 15.5 % لديهم قلق متوسط، و10 % لديهم قلق بسيط.

وأشار المركز إلى أن نسبة عالية من أفراد المجتمع بلغت 60 % يرون أن المعلومات المتعلقة بالدعم النفسي أثناء الجائحة كانت مفيدة وساهمت في التخفيف من المشاعر السلبية، بينما فقط 9 % يرون أنها غير مفيدة، و15 % يرون أنها مفيدة بدرجة متوسطة، و12 % يرون أنها مفيدة بدرجة جيدة، و4 % يرون أنها مفيدة بدرجة بسيطة، موضحا أن 40 % تقريبا من أفراد المجتمع لم يعلموا عن برامج الدعم النفسي المعلنة، بينما 33 % يرون أن هذه البرامج كانت نظرية وليست عملية، و27 % يرون عكس ذلك.